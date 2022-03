Trio é preso com ouro ilegal em Japurá, no Amazonas

Japurá (AM)- Um trio foi preso e mais de 400 gramas de ouro foram apreendidos durante operação Hórus, deflagrada no município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), na segunda-feira (28).

Os policiais da Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com o apoio da Marinha do Brasil realizaram as prisões.

Durante a ação, os policiais ainda apreenderam uma arma de fogo calibre 20, munições e balanças de precisão, além de dinheiro em espécie.

De acordo com o relatório policial, a equipe abordou uma embarcação, tipo draga, com três ocupantes, nas proximidades do rio Japurá. Durante revista de rotina, os policiais encontraram 408 gramas de ouro ilegal, uma espingarda calibre 20, 32 munições calibre 20, quatro balanças de precisão, seis celulares, dois rádios comunicadores e R$ 4,6 mil em espécie. As apreensões geraram R$ 10 milhões em prejuízo ao crime.

O trio foi conduzido à delegacia do município, juntamente com todo o material ilícito. A embarcação, que estava com a documentação irregular, também foi apreendida.

