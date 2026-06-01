Disputa Eleitoral

Professor terá a advogada Juliana Frota como pré-candidata a vice-governadora na disputa eleitoral de 2026 no Amazonas.

Professor terá a advogada Juliana Frota como pré-candidata a vice-governadora na disputa eleitoral de 2026 no Amazonas.

Manaus (AM) – O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou a pré-candidatura do professor Gilberto Vasconcelos ao Governo do Amazonas nas eleições de 2026. A legenda também anunciou a advogada Juliana Frota, servidora do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), como pré-candidata a vice-governadora na chapa.

Segundo o partido, a candidatura pretende representar trabalhadores, movimentos sociais e entidades sindicais. A sigla afirma que buscará ampliar o debate sobre direitos trabalhistas, redução das desigualdades sociais e preservação ambiental durante o período eleitoral.

Principais propostas defendidas pelo PSTU

Entre as bandeiras apresentadas pelo partido estão a reforma agrária, o fim da escala de trabalho 6×1, a demarcação de terras indígenas e a proteção de territórios quilombolas.

A legenda também defende o fortalecimento da agricultura familiar e se posiciona contra a exploração mineral em áreas indígenas e de preservação ambiental. Além disso, propõe maior participação do Estado em setores considerados estratégicos da economia e se opõe a processos de privatização.

Partido inicia articulações para as eleições de 2026

Com o anúncio da pré-candidatura de Gilberto Vasconcelos, o PSTU passa a integrar o grupo de partidos que já iniciou as articulações para a disputa eleitoral de 2026 no Amazonas.

A sigla pretende utilizar a campanha para discutir temas ligados aos direitos dos trabalhadores, à justiça social e à proteção do meio ambiente.

Quem são os pré-candidatos

Gilberto Vasconcelos é professor da rede municipal de ensino e graduado em Letras pela Universidade Federal do Amazonas. Ele já participou de disputas eleitorais anteriores no estado.

Já Juliana Frota, de 34 anos, é formada em Direito, atua em movimentos sindicais e desenvolve atividades voltadas à defesa dos direitos das mulheres.

A definição das candidaturas dependerá das convenções partidárias e do calendário eleitoral que antecede as eleições de 2026.

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