benefícios

Campanha “É ter com quem torcer” une uso de cartões e Copa do Mundo de 2026

Com a aproximação da Copa do Mundo da FIFA™, o Sicredi e a Visa anunciam a campanha promocional “É ter com quem torcer”. A ação conecta o uso dos cartões de crédito à possibilidade de ganhar prêmios, além de oferecer benefícios ligados ao maior torneio de futebol do mundo, que contará com 48 seleções e 104 jogos.

A iniciativa busca transformar o consumo cotidiano em oportunidades de premiação. Assim, os associados que utilizarem cartões Sicredi Visa acumulam selos, participam de sorteios e podem trocar pontos por itens oficiais da Adidas e da FIFA.

Campanha transforma compras em chances de premiação

Ao usar os cartões cadastrados, os associados acumulam vantagens automaticamente. Dessa forma, cada R$ 100 em compras na modalidade crédito gera selos e números da sorte.

Além disso, a campanha integra conveniência digital e recompensas, alinhando a estratégia do Sicredi à parceria global da Visa com a FIFA.

Junte, troque e concorra a prêmios

A promoção segue válida até 31 de agosto de 2026. No entanto, o período de acúmulo de compras e selos vai até 19 de julho do mesmo ano.

Podem participar associados pessoas físicas e jurídicas que utilizam cartões de crédito Sicredi Visa. A dinâmica foi dividida em três frentes principais:

Junte e Troque

A cada R$ 100 em compras no crédito, o associado recebe 1 selo. Além disso, ao atingir metas específicas, pode trocar selos por itens oficiais da Adidas e da FIFA, com limite de um item por CPF ou CNPJ.

Sorteios de R$ 10 mil

Cada R$ 100 em compras também gera um número da sorte. Assim, os participantes concorrem a cartões pré-pagos de R$ 10 mil. Os sorteios ocorrerão em dois momentos: maio e agosto de 2026.

Game Goleada Premiada

Após o cadastro, o associado participa do game interativo. Dessa forma, cada selo garante uma jogada extra com chances de ganhar prêmios em dinheiro e produtos da Adidas.

Para participar, o titular do cartão deve se cadastrar no hotsite oficial: www.sicredi.com.br/etercomquemtorcer.

Parceria reforça histórico em eventos da FIFA

O Sicredi e a Visa já atuam juntos em outras edições da Copa do Mundo da FIFA™, incluindo 2014, 2018, 2022 e também a Copa do Mundo Feminina da FIFA™ de 2023.

Segundo o diretor executivo de Produtos e Serviços do Sicredi, Thiago Rossoni, a campanha reforça o vínculo com o espírito coletivo do futebol.

“A Copa do Mundo da FIFA™ é um grande evento para muitos brasileiros e se conecta com nossa marca por trazer o espírito de coletividade. Estamos muito empolgados por, em mais uma parceria com a Visa, beneficiarmos nossos associados a partir do uso rotineiro dos seus cartões nas suas necessidades do dia a dia”, diz Thiago Rossoni, diretor executivo de Produtos e Serviços do Sicredi.

Visa destaca conexão entre tecnologia e emoção

A Visa também ressaltou o papel da tecnologia de pagamentos na experiência dos usuários durante a campanha.

“A Copa do Mundo da FIFA™ é um momento de conexão, emoção e união, valores que estão no DNA da Visa. A parceria com o Sicredi reforça esse propósito ao levar benefícios concretos aos associados, celebrando o futebol e mostrando como a tecnologia pode aproximar pessoas e tornar cada pagamento uma oportunidade de viver esse momento de forma ainda mais especial.”, afirma Carla Mita, vice presidente de Marketing da Visa do Brasil.

Leia mais: