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Ocorrência em Boa Viagem acontece um dia após outro ataque no litoral de Pernambuco e reforça alerta sobre incidentes com tubarões na região

Uma jovem de 19 anos sofreu ataque de tubarão na tarde desta segunda-feira (1º/6), na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Além disso, o caso ocorreu menos de 24 horas depois de outro incidente no litoral de Pernambuco, quando um menino de 11 anos ficou ferido na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Vítima sofreu ferimentos na perna direita

A vítima foi identificada como Marcela Vitória de Lima Santos. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a jovem apresentou ferimentos na perna direita e recebeu atendimento ainda na faixa de areia.

Logo depois, equipes de resgate encaminharam Marcela para unidades de saúde da capital pernambucana.

Testemunhas relatam momento de desespero

Testemunhas relataram que Marcela estava no mar no momento do ataque. Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma pessoa descreveu a cena como desesperadora.

“Uma cena de horror. A água estava abaixo da cintura dela. Ela sofreu aquele impacto e quando se levantou, a perna já tinha sido levada. Ela ainda gritou”, contou uma testemunha.

Além disso, o clima na praia gerou pânico entre banhistas que estavam próximos.

Socorro imediato e transferência hospitalar

Ainda segundo relatos, um médico que estava na praia realizou os primeiros socorros antes da chegada das equipes de emergência.

Em seguida, o Samu e o Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. Depois disso, a jovem foi levada inicialmente ao Hospital Alfa, no bairro de Boa Viagem, e posteriormente transferida para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife.

Até o momento da última atualização, as autoridades não haviam divulgado informações sobre o estado de saúde da paciente.

Segundo ataque em 24 horas no litoral

O episódio desta segunda-feira aconteceu apenas um dia depois de outro ataque envolvendo tubarão em Pernambuco. No domingo (31/5), um menino de 11 anos sofreu mordida na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Além disso, a criança teve a perna amputada em decorrência dos ferimentos e permanece internada em estado grave no Hospital da Restauração.

Série de ataques aumenta alerta em Pernambuco

A sequência de ocorrências em menos de 24 horas elevou a preocupação sobre riscos no litoral pernambucano.

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o caso desta segunda-feira representa o 84º ataque registrado no estado desde 1992.

Além disso, Boa Viagem concentra a maior parte das ocorrências. Com o novo caso, a praia chega a 25 registros. O último ataque no local havia ocorrido em 2013.

Por fim, dados do Cemit mostram que Pernambuco acumula 183 ocorrências envolvendo tubarões nos últimos 35 anos.

(*) Com informações do Correio Brasiliense

VÍDEO:

IMAGENS FORTES



Segundo ataque de tubarão de ontem para hoje em Pernambuco, dessa vez uma mulher não identificada perdeu a perna do joelho pra baixo.



Até o momento não se sabe do estado de saúde da vítima. pic.twitter.com/AQwjCWmt5X — Claudio Sem Acento (@claudiopedrosa8) June 1, 2026

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