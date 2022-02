Ex-The Voice Kids, Izabelle Ribeiro embarca para turnê de eventos em SP

Izabelle Ribeiro, de 14 anos, participou do The Voice Kids

A cantora mirim Izabelle Ribeiro, conhecida em todo o Brasil por ser finalista da última edição do The Voice Kids, dá start à carreira nacional.

Após conquistar o Amazonas, com carisma e talento de sobra, a artista embarca para turnê de eventos em São Paulo e agenda de entrevistas à imprensa paulistana.

A agenda vai de entrevistas até presenças vips em eventos de renome na capital do dia 13 ao dia 20 de fevereiro.

“O convite veio por meio da Show Gospel, produtora sediada em São Paulo. Vou participar da Exponcenter, em especial, da Home, Gift & Têxtil (de 16 a 19 de fevereiro), duas feiras de negócios direcionadas a esse nicho. Vou fazer presença VIP e apresentar algumas marcar”, diz a cantora amazonense.

A intérprete da canção-tema do filme de “A Bela e a Fera” no reality show ficou marcada na memória dos brasileiros com sua apresentação. Para Izabelle a turnê é mais uma porta que se abre. “É uma agenda que vai trazer muito retorno de conhecimento para minha carreira e eu espero crescer mais e mais”, dispara.

Mais sobre a cantora

Izabelle Ribeiro,14, participou do The Voice Kids e teve as três cadeiras viradas para ela durante as Audições às Cegas. A cantora emocionou os técnicos e o público. Inspirada pelo pai, também músico e pastor, Iza começou a cantar aos nove anos de idade na igreja que frequenta em Manaus.

A amazonense de apenas 14 anos chegou à final do reality musical e caiu no gosto do público brasileiro. Recentemente, lançou o single ‘Hoje’, disponível em todas as plataformas digitais. Em seu perfil no instagram, o @izabeleribeirooficial, a artista reúne quase 80 mil seguidores.

