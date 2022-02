Filme indicado ao Oscar estreia no Cine Casarão

Manaus (AM)- A partir desta quinta-feira (10), o Cine Casarão, espaço dedicado à Sétima Arte do Casarão de Ideias, conta com três estreias: “Madre”, Benedetta” e “A Felicidade das Pequenas Coisas”, este último é indicado ao Oscar 2022 na categoria Melhor Filme.

Além disso, são exibidos quatro filmes que fazem parte do Festival Varilux de Cinema Francês. Os ingressos são comprados pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

A primeira estreia da semana é ‘Madre’, às 16h, desta quinta. Uma conversa cotidiana entre Marta e sua mãe se transforma em uma trágica corrida contra o tempo quando ela recebe um estranho telefonema de Iván, seu filho de 6 anos. O garoto foi passar as férias na França com o pai, porém, ao ligar para a mãe, diz estar sozinho e perdido na praia.

A segunda estreia será na sexta-feira (11), às 15h30. ‘Benedetta’ é uma biografia dramática que se passa no Século 17 e uma interpretação solta do livro ‘Atos Imodestos’, de Judith C. Brown. Benedetta Carlini é uma freira italiana que faz parte de um convento na Toscana desde sua infância. A partir de então, ela sofre de um distúrbio e tem perturbações e visões religiosas sobre a Virgem Maria, além de clamar que consegue se comunicar com ela, e visões eróticas com Jesus Cristo. O filme será reexibido no sábado (12), às 19h30, e domingo (13), às 16h.

Ainda na sexta, mas às 18h, será a estreia de ‘A Felicidade das Pequenas Coisas’. Ugyen Dorji é um jovem professor butanês que mora com a avó e sonha em ser cantor na Austrália. Em forma de repressão ao seu sonho de ir embora, seus superiores decidem enviá-lo a um colégio distante dentro de uma aldeia glacial no Himalaia.

Festival

Dentro da programação do Festival Varilux, nesta semana, será possível conferir: ‘Está Tudo Bem’ (quinta, às18h30), Tralala (sexta, às 19h30), ‘Um Conto de Amor e Desejo’ (sábado, às 17h30) e ‘Uma Pequena Lição de Amor’ (domingo, às 18h30).

Já ‘Um Divã na Tunísia’, que estreou na última semana, segue em exibição neste sábado, às 15h30.

Vale ressaltar que a sala de exibição está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro, e sendo exigida a carteira de vacinação.

No intervalo de cada sessão é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais. O uso da máscara é obrigatório.

*Com informações da assessoria

