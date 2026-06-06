LONGE DOS ALTARES

Moysés Macedo, conhecido como Mike, deixou a trajetória ligada à Igreja Universal, apostou na música pop e voltou a repercutir nas redes sociais com cliques ousados.

O filho caçula do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, voltou a chamar a atenção nas redes sociais após publicar fotos sensuais e até mesmo nu em seu perfil.

Moysés Macedo, de 36 anos, é conhecido artisticamente como Mike e atualmente vive nos Estados Unidos, onde se dedica à carreira musical. Nos últimos dias, internautas repercutiram os registros compartilhados pelo cantor, que costuma exibir a boa forma e a rotina de treinos.

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A exposição contrasta com a trajetória que ele teve no passado ligada ao meio religioso. Filho de uma das figuras mais influentes do segmento evangélico no Brasil, Moysés participou de projetos da Igreja Universal e também da programação da Record, emissora fundada por seu pai.

Nos anos 2000, ele chegou a apresentar o programa Gospel Line e gravou músicas voltadas ao público gospel. Além disso, algumas de suas canções fizeram parte de trilhas sonoras de novelas exibidas pela Record.

Com o passar dos anos, porém, Moysés se afastou das atividades religiosas e passou a investir em uma carreira voltada à música pop. Desde então, tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha momentos da vida pessoal e profissional.

As novas publicações rapidamente ganharam repercussão entre seguidores e curiosos, especialmente pelo contraste entre a imagem atual do artista e o passado ligado ao universo religioso.

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