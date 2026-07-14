RECONCILIAÇÃO

Zagueiro do Flamengo confirmou a volta com a modelo Karoline Lima e publicação com anel de compromisso chamou atenção dos fãs.

Léo Pereira confirmou a reconciliação com a modelo Karoline Lima por meio das redes sociais. O zagueiro do Flamengo, convocado pelo Brasil na última Copa do Mundo, ainda aproveita as férias nos Estados Unidos após a eliminação da Seleção nas oitavas de final para a Noruega.

Além disso, o jogador publicou registros ao lado da influenciadora e deu pistas de um possível pedido de casamento. Uma das imagens mostra um anel de compromisso, mas Léo Pereira não confirmou se chegou a oficializar o pedido.

Foco na Copa do Mundo

De olho em uma vaga na lista de Ancelotti, Léo Pereira montou uma preparação personalizada para chegar em alto nível à competição.

Para isso, o zagueiro conta com chef de cozinha exclusivo, sessões diárias de fisioterapia preventiva e crioterapia em sua própria residência.

Além dessas medidas, o jogador também investiu na parte estética, com procedimentos como harmonização facial e otoimplante. Dessa forma, busca manter uma rotina de preparação completa dentro e fora dos campos.

Evolução no Flamengo

Desde 2020 no Flamengo, Léo Pereira superou críticas e se tornou um dos pilares da equipe rubro-negra.

Nesse período, o zagueiro conquistou títulos importantes, como duas Libertadores. Assim, o desempenho pelo clube ajudou o jogador a ganhar espaço na Seleção Brasileira.

Conhecido pelo apelido de “Karolino”, dado após o relacionamento com Karoline Lima, Léo Pereira vive uma nova fase e tenta levar essa evolução para o cenário mundial.

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