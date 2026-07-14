TRAGÉDIA NA ZONA LESTE

Guilherme Reis morreu ainda na via após o impacto da batida; acidente aconteceu próximo ao 30º DIP

Um jovem identificado como Guilherme Reis morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro, no início da tarde desta terça-feira (14), na Rua Nova Esperança, no conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo informações preliminares, Guilherme Reis pilotava uma moto quando tentou realizar uma manobra e acabou colidindo de frente com um carro, nas proximidades do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O impacto da batida deixou o motociclista gravemente ferido. Equipes de atendimento chegaram ao local, mas Guilherme não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na via.

Familiares do jovem foram até o local do acidente e ficaram abalados ao receber a confirmação da morte. A cena chamou a atenção de moradores e pessoas que acompanhavam a ocorrência.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) organizaram o isolamento da área para o trabalho das equipes técnicas. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram os procedimentos de análise, e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

As autoridades devem investigar as circunstâncias que causaram o acidente.

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