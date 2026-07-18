Itapiranga

Polícia Civil informou que criança foi atingida por uma faca que estava dentro de uma mochila usada pelo pai durante o castigo.

Itapiranga (AM) – Um menino de 6 anos morreu após ser atingido por uma faca durante um castigo aplicado pelo próprio pai, de 24 anos, no município de Itapiranga, no interior do Amazonas. O homem foi preso em flagrante neste sábado (18) pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, e responderá por homicídio qualificado.

Inicialmente, foi divulgado que a criança havia sido ferida por um golpe de terçado. No entanto, a Polícia Civil esclareceu que a dinâmica do caso é diferente. Conforme a investigação, o ferimento foi provocado por uma faca que estava dentro de uma mochila utilizada pelo pai no momento do castigo.

Pai mudou versão apresentada à polícia

As investigações começaram após a criança dar entrada em uma unidade hospitalar do município com um ferimento provocado por arma branca. Apesar do atendimento médico, o menino não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, o pai afirmou, em um primeiro momento, que o filho havia caído sobre uma faca. Posteriormente, ele apresentou uma nova versão dos fatos.

O homem relatou que tentou castigar o menino por uma suposta desobediência e o atingiu com uma mochila. No entanto, disse que havia esquecido que duas facas, utilizadas em uma pescaria no dia anterior, estavam guardadas no interior da bolsa.

De acordo com o depoimento, o impacto fez com que uma das facas perfurasse as costas da criança.

Polícia prendeu pai em flagrante

Com base nas informações colhidas durante as diligências, a Polícia Civil prendeu o pai em flagrante por homicídio qualificado.

O caso segue sendo investigado para esclarecer todas as circunstâncias da morte da criança.

Prisão preventiva foi solicitada

A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e solicitou a transferência do investigado para uma unidade prisional em Itacoatiara.

O homem passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

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