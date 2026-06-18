Investimentos

Investimentos de R$ 2,68 bilhões aprovados pelo Codam devem gerar mais de 2,6 mil novos empregos no Amazonas.

O governador Roberto Cidade presidiu, nesta quinta-feira (18/06), a 320ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), realizada no auditório do Senai, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

Durante o encontro, o conselho aprovou 80 projetos industriais, sendo 35 de implantação, 29 de diversificação e 16 de atualização. Juntos, os projetos somam R$ 2,68 bilhões em investimentos e previsão de 4.830 postos de trabalho, dos quais 2.606 correspondem a novas vagas de emprego no estado.

Governador destaca geração de empregos e crescimento econômico

Ao comentar os resultados da reunião, Roberto Cidade afirmou que os investimentos fortalecem a economia e ampliam as oportunidades para a população amazonense.

“A aprovação desses 80 projetos pelo Codam demonstra a confiança do setor produtivo no potencial do Amazonas e no ambiente favorável que estamos construindo para novos investimentos. Estamos falando de R$ 2,68 bilhões que serão injetados na nossa economia, fortalecendo a indústria, gerando oportunidades e criando mais de 4,8 mil postos de trabalho. Cada emprego criado representa mais dignidade para as famílias amazonenses e mais desenvolvimento para o nosso estado. Seguiremos trabalhando para atrair investimentos, fortalecer a nossa matriz econômica e garantir crescimento com geração de renda para a população”, destacou o governador.

A reunião marcou a primeira sessão do Codam sob a presidência de Roberto Cidade e também a primeira com Gustavo Igrejas à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Segundo o secretário, a pauta alcançou números históricos.

“Essa pauta foi recorde com 80 projetos, o maior número da história e quase 5 mil empregos, que também é um número recorde. Esses projetos têm três anos de maturação e podemos olhar para frente e saber que temos uma projeção de aumento de mão de obra e consequentemente aumento de geração de renda, e isso se estende para toda a economia da cidade de Manaus e através de arrecadação, também para o interior do estado”, afirmou Gustavo Igrejas.

Projetos industriais impulsionam diferentes setores

Entre os destaques da pauta está o projeto de implantação da Sunhope da Amazônia Indústria de Sistemas Inteligentes Ltda., voltado à produção de registradores e medidores de energia elétrica. O investimento previsto é de R$ 138,8 milhões, com geração de 224 postos de trabalho.

Também receberam aprovação os projetos da V Tech Mobile Communication Ltda., para fabricação de telefone celular digital, com investimento de R$ 126,8 milhões e 382 postos de trabalho, e da Mystic da Amazônia Ltda., destinada à produção de fogões de indução e a gás, com investimento de R$ 3,6 milhões e criação de 16 empregos.

Já a Quanturiom Latam Pharma Ltda. teve aprovado um projeto para fabricação de medicamentos sólidos e preparações utilizadas em alimentos, cosméticos e bebidas. O investimento previsto é de R$ 42,9 milhões e a geração de 30 postos de trabalho.

Outro destaque é o projeto de diversificação da Videolar-Inovva S/A para produção de filme biaxialmente orientado de polipropileno (BOPP). O empreendimento prevê investimento superior a R$ 400 milhões e criação de 135 postos de trabalho.

Licença ambiental autoriza exploração de gás em Silves

Durante a reunião, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) entregou à Eneva a licença de instalação para implantação de um cluster e perfuração de três poços exploratórios de gás natural no bloco AM-T-85, localizado no município de Silves, a 204 quilômetros de Manaus.

Além disso, o Codam empossou dois novos conselheiros e homenageou a Associação Comercial do Amazonas (ACA), que completa 155 anos de atuação em defesa do desenvolvimento econômico, empresarial e institucional do estado.

Artesãos expõem produtos durante reunião

Após o encerramento da reunião, oito artesãos vinculados à Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) expuseram e comercializaram seus produtos na área externa do auditório do Senai.

A iniciativa já foi realizada em edições anteriores do Codam e busca ampliar a visibilidade e as oportunidades de comercialização para os empreendedores do setor artesanal amazonense.

(*) Com informações da assessoria

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