Luto no esporte

A mãe do atleta está em São Paulo e a família arrecada recursos para custear o translado do corpo até Manaus, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

Fábio Ryan de Sena Pinto, promessa do vôlei amazonense, morreu aos 18 anos na madrugada desta quinta-feira (30), em São Paulo. O atleta participava dos Jogos Regionais, em Penápolis (SP), quando apresentou um quadro de saúde. Equipes médicas o encaminharam ao Hospital Estadual de Mirandópolis, mas ele não resistiu.

Natural de Manaus (AM), Fábio estava alojado em Nova Esperança (PR), onde estudava no Colégio Estadual São Vicente de Paula e se destacava como atleta de vôlei da cidade. Ao mesmo tempo, ele representava a equipe de Pereira Barreto durante a disputa dos Jogos Regionais, no interior paulista.

Até o momento, as autoridades de saúde não confirmaram oficialmente a causa da morte. Informações divulgadas após o caso apontam versões diferentes sobre o quadro clínico do atleta. Uma delas cita suspeita de chikungunya, enquanto outra menciona dengue hemorrágica. Por isso, a reportagem aguarda a confirmação do diagnóstico que provocou as complicações.

Trajetória marcou Amazonas e Paraná

A morte de Fábio Ryan comoveu familiares, amigos e a comunidade esportiva. Logo após a confirmação da notícia, a Federação Amazonense de Voleibol (FAV-AM) publicou uma nota de pesar e destacou a dedicação do jovem ao esporte.

“Fábio representava o voleibol amazonense com dedicação, talento e amor pelo esporte. Sua partida precoce deixa uma imensa tristeza entre familiares, amigos, atletas, treinadores e toda a comunidade do voleibol.”

Além disso, Fábio conquistou o carinho da comunidade de Nova Esperança. O Colégio Estadual São Vicente de Paula, onde ele estudava, destacou a alegria, a dedicação aos estudos e a paixão do atleta pelo vôlei.

A instituição também ressaltou a contribuição do jovem para o esporte na cidade.

“Como destaque e querido atleta da equipe de vôlei da cidade, ele levou o nome de Nova Esperança com muito talento e garra, deixando uma marca inesquecível em todos os colegas, professores e amigos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”

Enquanto isso, moradores de Nova Esperança compartilharam mensagens de despedida nas redes sociais. Uma mãe contou que Fábio era amigo de seu filho e lamentou a morte do atleta.

“Ele era muito amigo do meu filho. Que tristeza. Que Deus conforte o coração dessa mãe. Quando uma mãe perde um filho, todas nós que somos mães ficamos entristecidas.”

Família tenta trazer corpo para Manaus

Agora, a mãe de Fábio permanece em São Paulo para cuidar dos trâmites após a morte do filho. Por esse motivo, familiares e amigos iniciaram uma campanha para arrecadar recursos e custear o translado do corpo até Manaus, onde acontecerão o velório e o sepultamento.

As doações podem ser feitas via Pix pela chave 92981113266, em nome de Fabiana Sena, mãe do atleta.

O Portal Em Tempo procurou a família de Fábio Ryan. Segundo pessoas próximas, a mãe do atleta está muito abalada com a perda e ainda não consegue falar sobre o caso. Por fim, a reportagem continua acompanhando a situação e atualizará esta matéria assim que surgirem novas informações oficiais.

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