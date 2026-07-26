Resultado da Mega-Sena de hoje: ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.036, sorteado neste domingo (26), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 78 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (28).
As dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena de hoje foram:
05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50
Além do prêmio principal acumulado, 92 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 28.109,79 cada. Já a quadra teve 7.263 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 586,90.
Como apostar no próximo concurso
As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (28), em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Resultado da Mega-Sena de hoje
- Concurso: 3.036
- Dezenas sorteadas: 05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50
- Prêmio estimado para o próximo sorteio: R$ 78 milhões
- Quina: 92 apostas ganhadoras (R$ 28.109,79 cada)
- Quadra: 7.263 apostas ganhadoras (R$ 586,90 cada)
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