LOTERIAS CAIXA

As dezenas do concurso 3.036 foram sorteadas neste domingo (26). Sem ganhadores na faixa principal, o prêmio acumulou e chegou a R$ 78 milhões para o próximo sorteio.

Resultado da Mega-Sena de hoje: ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.036, sorteado neste domingo (26), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 78 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (28).

As dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena de hoje foram:

05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50

Além do prêmio principal acumulado, 92 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 28.109,79 cada. Já a quadra teve 7.263 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 586,90.

Como apostar no próximo concurso

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (28), em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Resultado da Mega-Sena de hoje

Concurso: 3.036

3.036 Dezenas sorteadas: 05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50

05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50 Prêmio estimado para o próximo sorteio: R$ 78 milhões

R$ 78 milhões Quina: 92 apostas ganhadoras (R$ 28.109,79 cada)

92 apostas ganhadoras (R$ 28.109,79 cada) Quadra: 7.263 apostas ganhadoras (R$ 586,90 cada)

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