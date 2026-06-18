Interior

Omar Aziz percorre Itamarati, Carauari e Juruá, reúne apoio popular e anuncia obras, saúde, habitação e infraestrutura no interior.

A agenda do senador Omar Aziz (PSD) nos municípios de Itamarati, Carauari e Juruá, entre quarta-feira (17) e quinta-feira (18), registrou mobilizações populares, anúncios de investimentos e articulações políticas com lideranças estaduais.

O senador esteve acompanhado do senador Eduardo Braga (MDB), dos deputados federais Sidney Leite, Pauderney Avelino, Adail Filho e Saullo Vianna, além de lideranças como Arthur Virgílio Neto e Jesus Alves. A comitiva percorreu os três municípios do Juruá, onde foi recebida por prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e moradores. As agendas incluíram entregas de obras, anúncios de investimentos e reuniões sobre demandas locais.

Itamarati recebe obras e equipamentos

Em Itamarati, Omar Aziz participou de encontros com moradores e lideranças locais. Ele visitou obras em andamento e acompanhou a entrega de ruas pavimentadas, equipamentos agrícolas e melhorias na infraestrutura urbana e rural.

As ações incluíram a pavimentação de 3,6 quilômetros de vias urbanas, além da entrega de tratores, roçadeiras e investimentos na Estrada do Quiriru.

Carauari tem anúncios de infraestrutura e produção rural

Em Carauari, a agenda reuniu moradores na orla da cidade. Durante o encontro, foram assinadas ordens de serviço para obras de pavimentação e recuperação viária.

Também foram anunciados novos investimentos no setor agrícola e entregues melhorias em bairros do município. Os recursos somam dezenas de milhões de reais voltados à infraestrutura e ao apoio à produção rural.

Juruá recebe carreata e novos investimentos

Na manhã desta quinta-feira, a comitiva seguiu para Juruá, onde foi recebida com carreata. No município, foram anunciados recursos para pavimentação do bairro São Francisco, construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida e aquisição de maquinário agrícola.

Omar também participou da inauguração da Unidade Básica de Saúde Honorinda Loreto Nascimento, na comunidade Forte da Graça.

Prioridades

Durante os encontros, Omar Aziz destacou prioridades do grupo político.

“Eu e o Eduardo temos um compromisso na segurança, na saúde, na educação, mas principalmente com as pessoas. Nós temos um compromisso com uma mãe que sofre hoje, com uma pessoa da sua família, com um filho ou com um conhecido que está usando droga. Essa pessoa está doente, ela precisa ser tratada. Eu não quero ela presa nem morta. Nem o pai, nem a mãe botam os filhos no mundo para ser preso ou para morrer. Eu e o Eduardo já assumimos esse compromisso, juntamente com os deputados federais, de cuidar das pessoas”, afirmou Omar.

Apoio político no interior

As manifestações de apoio nos três municípios reforçam o cenário político da região. Omar Aziz aparece em levantamentos recentes na liderança da disputa pelo Governo do Amazonas.

O senador tem ampliado sua presença no interior ao lado de uma aliança política que reúne parlamentares federais, prefeitos e lideranças regionais.

(*) Com informações da assessoria

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