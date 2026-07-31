Mistério

Pré-candidata ao Governo do Amazonas afirmou que o nome será divulgado apenas na convenção estadual do PL, marcada para 4 de agosto.

A pré-candidata ao Governo do Amazonas pelo Partido Liberal (PL), a empresária Maria do Carmo, afirmou que o nome que vai compor sua chapa como candidato a vice-governador será revelado apenas durante a convenção estadual da legenda, marcada para o próximo dia 4 de agosto, em Manaus.

A declaração foi dada durante entrevista à Onda Digital, na terça-feira (28). Questionada sobre quem será o escolhido para ocupar a vaga, a pré-candidata preferiu manter o mistério e respondeu de forma direta: “Ah, isso vai ser uma surpresa que será revelada no dia da convenção.”

A escolha do vice é uma das principais definições ainda pendentes entre as chapas que disputarão o Governo do Amazonas nas eleições deste ano. Nos bastidores da política amazonense, diferentes nomes vêm sendo apontados como possíveis integrantes da composição do PL, embora o partido evite confirmar qualquer negociação antes da convenção.

Entre os nomes ventilados para compor a chapa está o do ex-deputado estadual Chico Preto, atual secretário-geral do PL no Amazonas e considerado um dos aliados mais próximos do presidente estadual da legenda, Alfredo Nascimento. Outro nome que chegou a ser citado nas articulações foi o do deputado federal Sargento Salazar, impulsionado por sua popularidade nas redes sociais. No entanto, a direção estadual do partido descartou essa possibilidade e reafirmou que o parlamentar disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.

Nos bastidores, também vêm sendo mencionados os nomes do vereador Coronel Rosses e do vereador Raiff Matos como possíveis opções para a composição da chapa majoritária. Rosses, porém, já anunciou sua pré-candidatura a deputado federal pelo PL, enquanto Raiff Matos segue entre os nomes especulados, sem confirmação oficial por parte da legenda. Apesar das especulações, o partido mantém sigilo sobre a escolha e afirma que o nome do candidato a vice-governador será conhecido apenas durante a convenção estadual.

Apesar das especulações, Maria do Carmo tem evitado antecipar qualquer decisão e reforça que a definição será apresentada apenas no evento partidário, quando toda a chapa majoritária será oficializada perante a Justiça Eleitoral.

Na mesma entrevista, a empresária voltou a defender que sua experiência na iniciativa privada é um diferencial para administrar o Amazonas. Segundo ela, governos bem-sucedidos costumam ser conduzidos por gestores que aprenderam, no setor empresarial, a planejar, estabelecer metas, acompanhar indicadores e cobrar resultados.

A convenção estadual do Partido Liberal está marcada para o dia 4 de agosto, às 19h, no Dulcila Festas e Convenções, na zona Oeste de Manaus. Além de homologar a candidatura de Maria do Carmo ao Governo do Amazonas, o evento também oficializará o nome do candidato a vice-governador e as candidaturas da legenda ao Senado, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A expectativa é que a convenção reúna lideranças estaduais e nacionais do partido, marcando o início oficial da campanha eleitoral da sigla no Estado.

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