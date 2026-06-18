Oportunidades

Vereador destaca diagnóstico precoce, rede de apoio e criação da Fundação Municipal de Atendimento à Pessoa com TEA.

No Dia Nacional do Orgulho Autista, celebrado nesta quinta-feira (18 de junho), o vereador Joelson Silva (Avante) reafirmou seu compromisso com a construção de uma sociedade mais inclusiva, com respeito, pertencimento e oportunidades para pessoas autistas e suas famílias.

Defensor de políticas públicas voltadas ao acolhimento e à dignidade, Joelson destacou que a pauta do autismo deve ser tratada com responsabilidade, sensibilidade e ações concretas, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social.

“Tenho aprendido muito com as mães e os pais atípicos. Quando a gente escuta essas famílias, entende as batalhas que elas enfrentam e percebe que também é nossa responsabilidade, enquanto representantes públicos, buscar caminhos para melhorar essa realidade”, afirmou o parlamentar.

Além disso, o vereador ressaltou que o avanço da inclusão depende de uma rede de apoio estruturada, envolvendo poder público, profissionais especializados, instituições e familiares. Entre os pontos considerados essenciais estão o diagnóstico precoce, o atendimento multidisciplinar, a inclusão escolar e o acompanhamento contínuo das pessoas autistas.

Relato pessoal e rede de apoio

Durante sua fala, Joelson compartilhou uma experiência pessoal ao relatar que recebeu recentemente o contato de um amigo em busca de orientação após a suspeita de que o filho estivesse dentro do espectro autista.

O vereador afirmou que o episódio reforça a importância de informações acessíveis e de uma rede preparada para acolher famílias desde os primeiros sinais.

“Às vezes, a família recebe uma suspeita e não sabe por onde começar. Por isso, uma rede de apoio é fundamental. Precisamos ter caminhos claros para que essas pessoas encontrem atendimento, orientação e acompanhamento adequado”, destacou.

Além disso, Joelson defendeu a ampliação das políticas públicas voltadas ao atendimento de pessoas autistas, com estruturas que facilitem o acesso ao diagnóstico e aos serviços especializados.

“A Câmara Municipal, a prefeitura e todos os setores envolvidos precisam caminhar juntos, não apenas participando dos debates, mas criando políticas públicas que realmente atendam às necessidades dessas famílias”, afirmou.

Tribuna Popular na Câmara Municipal

Na quarta-feira (17), Joelson Silva participou da Tribuna Popular “Orgulho Autista: Respeito, Pertencimento e Inclusão Real”, de autoria do vereador Eurico Tavares, na Câmara Municipal de Manaus.

O encontro reuniu parlamentares, especialistas e representantes da causa autista para debater desafios e avanços na garantia de direitos.

Durante a sessão, Joelson cumprimentou as famílias presentes e citou o vereador Eurico Tavares pela iniciativa, além de representantes como o presidente do Instituto do Autismo do Amazonas, Joaquim Melo; a neuropsicóloga Anna Karollyne dos Santos Carvalho; a psicopedagoga Maria Edevani Mello; e o vereador Dione Carvalho.

Fundação do Autismo e políticas públicas em Manaus

A fala do vereador ocorreu em meio ao avanço das políticas públicas voltadas às pessoas autistas em Manaus. Recentemente, o prefeito Renato Junior sancionou a Lei nº 3.653, que cria a Fundação Municipal de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (FMTEA), publicada no Diário Oficial do Município.

Para Joelson Silva, a criação da Fundação representa um passo importante na estruturação de um atendimento permanente às famílias atípicas.

“Manaus precisa de uma estrutura permanente, preparada e humanizada para acolher pessoas autistas e construir políticas públicas que realmente funcionem na prática. As famílias não podem enfrentar sozinhas os desafios do diagnóstico, do tratamento e da inclusão”, afirmou.

Segundo a Prefeitura de Manaus, a nova Fundação deve fortalecer os serviços já oferecidos pelo Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar), que atende mais de 11 mil crianças e jovens, ampliando ações de suporte, acompanhamento e inclusão.

A estrutura física da Fundação está em construção no bairro Lírio do Vale, na zona Oeste de Manaus, e será destinada ao atendimento especializado de pessoas com transtorno do espectro autista.

(*) Com informações da assessoria

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