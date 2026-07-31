Política

Vereador anunciou a demissão imediata de Ângelo Márcio Bezerra Carioca e afirmou que não compactua com qualquer tipo de violência.

Manaus (AM) – O vereador Coronel Rosses (PL) exonerou o assessor parlamentar Ângelo Márcio Bezerra Carioca, professor de jiu-jítsu envolvido na agressão a um adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Manaus. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (29), por meio de uma nota oficial divulgada pelo gabinete do parlamentar.

Segundo o comunicado, a exoneração ocorreu de forma imediata após a repercussão do caso.

Gabinete repudia violência

Na nota, o gabinete do vereador afirmou repudiar “veementemente” os atos de violência envolvendo o então servidor e informou que ele foi desligado imediatamente de suas funções.

“Diante da gravidade da situação, o gabinete informa que o servidor foi exonerado imediatamente de suas funções.”

O parlamentar também ressaltou que não compactua com qualquer tipo de violência e colocou o gabinete à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos.

“O Coronel Rosses reforça que não compactua com nenhum tipo de violência e coloca-se à disposição para a apuração rigorosa dos fatos pelos órgãos competentes.”

Vídeo mostra agressão

O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram Ângelo Márcio agredindo um adolescente com TEA no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Após a divulgação do vídeo, o então assessor afirmou, por meio das redes sociais, que reagiu após presenciar uma suposta agressão do adolescente contra um cachorro e alegou ter agido por impulso.

Caso é investigado

A agressão é investigada pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do episódio. A repercussão do caso levou à exoneração do servidor da Câmara Municipal de Manaus, anunciada pelo gabinete do vereador Coronel Rosses.

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