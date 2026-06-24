Aleam

Deputado João Luiz cobra explicações da Azul sobre passagens para Parintins que chegam a R$ 8 mil durante o festival.

A alta no valor das passagens aéreas para Parintins durante o Festival Folclórico levou o deputado estadual João Luiz a cobrar explicações da Azul Linhas Aéreas. O parlamentar abordou o tema durante discurso no plenário Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e questionou os critérios adotados pela companhia para os reajustes tarifários.

Passagens para Parintins chegam a R$ 8 mil

Com a proximidade do evento, considerado um dos maiores espetáculos culturais do Brasil, passageiros relatam dificuldades para comprar bilhetes devido aos preços elevados. Como consequência, a situação tem impactado a chegada de turistas à Ilha Tupinambarana.

Segundo informações disponíveis no site da companhia, as passagens aéreas para Parintins variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil neste período do ano.

Deputado pede esclarecimentos à Azul

João Luiz informou que acionará a Comissão de Transporte da Aleam. Além disso, pretende solicitar a presença de representantes da empresa no Parlamento estadual para prestar esclarecimentos sobre os reajustes aplicados durante o Festival de Parintins.

Outro ponto destacado pelo parlamentar é a concentração do serviço aéreo em municípios amazonenses atendidos pela companhia.

“Queremos saber da empresa quais os critérios utilizados para a definição dos preços no período do Festival de Parintins e avaliar possíveis medidas em defesa dos consumidores amazonenses, que estão pagando uma conta muito alta para o deslocamento aéreo. Isso afeta também o turismo do nosso estado”, afirmou.

Impactos no turismo e na mobilidade

Segundo João Luiz, o aumento das tarifas tem gerado insatisfação entre moradores e visitantes que pretendem participar da festa. Para o deputado, períodos de grande movimentação econômica e turística não devem dificultar o acesso da população ao transporte aéreo.

“Vivemos isolados e o direito de ir e vir do consumidor amazonense e brasileiro está sendo inviabilizado, pois a Azul está cobrando preços muito mais altos para Parintins do que para viagens a outros países”, ressaltou.

Parlamentar critica oferta de voos

O deputado também destacou que os amazonenses enfrentam custos elevados para se deslocar entre os municípios devido às características geográficas da região. Na avaliação dele, a oferta limitada de voos e a concentração do serviço em poucas empresas contribuem para a manutenção de tarifas consideradas altas pelos consumidores.

“A Azul aumentou o valor das passagens para todos os municípios amazonenses atendidos pela companhia e, ao mesmo tempo, reduziu o tamanho das aeronaves. Isso é inadmissível. Como representante do povo, vamos trazer os responsáveis pela empresa a esta Casa Legislativa para justificar essa exploração dos consumidores, sejam eles brasileiros ou estrangeiros”, concluiu.

(*) Com informações da assessoria

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