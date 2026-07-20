Medida

Parte dos coletivos foi liberada para atender passageiros no horário de pico, mas a paralisação da categoria continua.

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Manaus anunciou, no fim da tarde desta segunda-feira (20), a liberação de 40% da frota de ônibus para atender a população durante o horário de pico. A medida ocorreu após a greve interromper a circulação de veículos em diferentes pontos da capital.

A categoria iniciou a paralisação por volta das 13h30. Segundo o sindicato, as empresas atrasaram o pagamento dos salários. Como consequência, milhares de passageiros enfrentaram dificuldades para voltar para casa.

Segundo o presidente do sindicato, Givancir Oliveira, a categoria decidiu colocar parte dos ônibus em circulação para reduzir os impactos aos usuários, sem encerrar o movimento.

Greve continua

Apesar da liberação parcial, os rodoviários mantêm a paralisação. Conforme o sindicato, cerca de 60% da categoria continua parada e só encerrará a greve após o atendimento das reivindicações.

Além disso, os ônibus liberados passaram a atender, principalmente, a região central de Manaus. A medida buscou facilitar o deslocamento dos trabalhadores no fim do expediente.

Impasse permanece

Enquanto isso, o sindicato afirma que segue aberto ao diálogo e aguarda um acordo com as empresas. Mais cedo, Givancir Oliveira declarou que a operação normal só será retomada após o pagamento dos salários.

Por outro lado, a Prefeitura de Manaus informou que não possui débitos referentes a 2026 com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). Já o Governo do Amazonas afirmou que mantém em dia os repasses de sua responsabilidade para o Passe Livre Estudantil. Segundo o Estado, os demais valores dependem da conclusão de procedimentos judiciais e administrativos.

Dessa forma, parte da frota voltou a circular gradualmente. No entanto, o sistema ainda opera abaixo da capacidade normal.

Sinetram convoca coletiva

Além disso, o Sinetram convocou uma coletiva de imprensa para esta terça-feira (21), às 7h30, na sede da entidade, no Shopping Manaus ViaNorte. A entidade informou que apresentará esclarecimentos sobre a greve e atualizará o andamento das negociações.

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