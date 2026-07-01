Intervenção

Romu intercepta ação no bairro Nova Cidade; suspeito é baleado após apontar arma contra guardas municipais

Três homens foram presos em flagrante após uma tentativa de assalto a um ônibus do transporte coletivo na noite da última terça-feira (30), em uma ação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A ocorrência aconteceu no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, e terminou com um dos suspeitos ferido por disparo após apontar uma arma contra guardas civis municipais.

Assalto a ônibus

Na ação, foram recuperados 11 celulares, R$ 121 em dinheiro e uma mochila com roupas e calçados, objetos que tinham sido roubados instantes antes dos passageiros.

De acordo com as informações, a equipe da ROMU realizava patrulhamento preventivo na região e se preparava para uma abordagem de rotina no coletivo quando percebeu o início do crime.

Ao notar a aproximação dos agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMSeg Manaus), um dos suspeitos tentou atirar contra a guarnição.

O guarda municipal Diogo Serafim afirmou que a resposta da equipe ocorreu de forma imediata e seguiu os protocolos de treinamento para o uso de armamento letal.

“No momento da abordagem, um dos indivíduos tentou disparar contra a equipe, porém, foi utilizada a arma de fogo com técnica e precisão para neutralizar a ação e obter êxito na captura dos envolvidos”, relatou o guarda.

Atendimento médico

O suspeito baleado foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, onde recebeu atendimento médico sob custódia.

Os outros dois foram presos e levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (6º DIP Manaus), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Leia mais: VÍDEO: Adolescente de 15 anos é baleado na cabeça após suposta emboscada em Maués.