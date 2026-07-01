Amazonas

Caso é investigado como tentativa de homicídio; família relata emboscada e polícia apura motivação e envolvidos

O adolescente identificado pelas iniciais R.C.G.B., de 15 anos, foi atingido por um disparo na cabeça na noite do último domingo (28), no município de Maués, a 276 quilômetros de Manaus.

Conforme relatos de familiares, o jovem foi levado a uma emboscada após ser chamado para um encontro que teria sido previamente combinado.

Ainda de acordo com a versão da família, o convite teria envolvido o pai de uma adolescente e outras pessoas. Ao chegar ao endereço indicado, o adolescente foi surpreendido e agredido.

Posteriormente, ele foi alvejado na região da cabeça. Os suspeitos fugiram logo após a ação e não foram localizados até o momento.

Socorro e transferência hospitalar

O adolescente foi socorrido com vida e levado inicialmente ao hospital de Maués, onde recebeu atendimento emergencial.

Em razão da gravidade do ferimento, ele precisou ser transferido para Manaus e deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, unidade de referência no atendimento a traumas. Contudo, até o momento, não há divulgação oficial sobre o estado de saúde do jovem.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o caso foi registrado na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués como tentativa de homicídio.

A corporação afirmou que as diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo motivação e identificação dos envolvidos.

“Outras informações não serão divulgadas neste momento para não comprometer os trabalhos policiais”, destacou a PC-AM.

Relato da família e pedido de justiça

Familiares acompanham as investigações e fazem apelos públicos por justiça. Em um dos relatos, uma tia do adolescente, identificada como Mara Michiles, afirmou que a família cobra rapidez na identificação dos suspeitos.

De acordo com ela, o jovem teria sido vítima de um ataque “covarde”. Os familiares também pedem que testemunhas colaborem com a polícia.

“Nós pedimos justiça. Quem não deve não teme. Se alguém sabe de alguma coisa, denuncie. Poderia ser filho de qualquer pessoa”, disse.

Por outro lado, áudios e mensagens atribuídos a pessoas ligadas ao caso circulam em redes sociais. Esses conteúdos citam possíveis envolvidos e a dinâmica da ocorrência.

Em algumas dessas mensagens, há referências a desentendimentos anteriores entre adolescentes e possíveis conflitos pessoais. No entanto, essas informações não foram confirmadas oficialmente pela Polícia Civil e permanecem sob investigação.

Por fim, as apurações buscam esclarecer a motivação do ataque, a eventual participação de cada suspeito e as circunstâncias exatas da suposta emboscada relatada pela família.

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