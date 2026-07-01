Inusitado

Registro mostra gesto de solidariedade durante retorno do Festival Folclórico de Parintins e repercussão divide opiniões nas redes

Um vídeo publicado pelo torcedor do Boi Caprichoso, Kaic Matos, durante o retorno para casa após o Festival Folclórico de Parintins, viralizou nas redes sociais.

Na gravação, feita dentro de uma grande embarcação que transportava torcedores, Kaic percebe um menino que acompanhava o trajeto em uma pequena canoa ao lado do barco.

Em seguida, ele decide fazer um gesto de solidariedade e arremessa uma sacola com mantimento em direção ao garoto.

Criança simula desmaio

A intenção era atingir o “alvo” com precisão. No entanto, o desfecho ocorreu de forma inesperada: o menino não conseguiu segurar o objeto a tempo e acabou atingido na cabeça.

Logo após o impacto, a criança reage de maneira dramática e simula um desmaio, deitando-se com os braços abertos dentro da canoa. Poucos segundos depois, ele se levanta normalmente, o que gerou risadas entre os passageiros que acompanhavam a cena.

Críticas nas redes sociais

Apesar do tom bem-humorado do vídeo e da repercussão nas redes sociais, parte dos internautas reagiu com críticas. Após a publicação, surgiram preocupações relacionadas à segurança do gesto, principalmente sobre o risco do arremesso em direção à pequena embarcação. Além disso, outros usuários questionaram a exposição do episódio como conteúdo de entretenimento.

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