Pré-candidato

Pré-candidato ao Governo do Amazonas defende construção de hospitais e policlínicas para acelerar consultas, exames e cirurgias.

O senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao Governo do Amazonas, afirmou que pretende ampliar a rede hospitalar e construir novas policlínicas para destravar a fila do Sistema de Regulação (Sisreg) e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos especializados.

A proposta foi apresentada na noite de quinta-feira (16), durante encontro com moradores do bairro São José, na zona Leste de Manaus.

“Hoje, as pessoas esperam meses por uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Vamos construir mais hospitais, mais policlínicas e trabalhar para que essa fila volte a andar”, afirmou Omar.

O encontro reuniu lideranças comunitárias e moradores da região, além do senador Eduardo Braga (MDB) e do pré-candidato a deputado federal Nathan Macena.

Durante o discurso, Omar criticou o atual funcionamento do sistema de saúde e afirmou que a demora no atendimento tem provocado sofrimento a pacientes e familiares. Segundo ele, a solução passa pela ampliação da estrutura física, pelo aumento da oferta de especialistas e por uma gestão mais eficiente da regulação.

O pré-candidato citou o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, construído durante sua gestão, como exemplo de investimento capaz de ampliar a oferta de atendimento e reduzir a pressão sobre outras unidades da rede estadual.

Omar também afirmou que conhece a realidade da zona Leste por acompanhar há décadas o crescimento dos bairros da região e relembrou obras e políticas públicas implantadas durante sua trajetória política.

Atendimento e acolhimento

Além das propostas para o Sisreg, Omar voltou a defender a criação de um programa estadual de recuperação de dependentes químicos, com tratamento médico especializado, acompanhamento psicológico e participação de instituições religiosas e entidades da sociedade civil.

Segundo ele, o enfrentamento à dependência química precisa incluir o acolhimento das famílias e a oferta de tratamento continuado.

O senador também relembrou programas implantados em gestões anteriores, como Jovem Cidadão, Galera Nota 10 e Ronda no Bairro, e afirmou que pretende retomar políticas voltadas à juventude, à segurança pública e à inclusão social.

Ao criticar a atual administração estadual, Omar disse que saúde, educação e segurança precisam voltar a receber planejamento e investimentos estruturantes.

“O Amazonas precisa voltar a ser forte. Para isso, temos de cuidar primeiro das pessoas, das famílias, da saúde e da segurança. O que estamos vivenciando hoje é um completo abandono”, concluiu.

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