Eleição

Ato vai confirmar as candidaturas de Wilson Lima ao Senado, de Roberto Cidade ao Governo do Amazonas.

Os dirigentes da Federação União Progressista, do PSB e do Podemos anunciaram, nesta sexta-feira (17), que a convenção conjunta das legendas será realizada no dia 4 de agosto, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. O ato marcará a oficialização das candidaturas de Wilson Lima ao cargo de senador, de Roberto Cidade à reeleição para o Governo do Amazonas, além da homologação das chapas de candidatos a deputado estadual e deputado federal que disputarão as eleições de 2026, dentro do prazo estabelecido pela legislação eleitoral.

O anúncio foi feito durante reunião com pré-candidatos e dirigentes partidários. Participaram o presidente estadual da Federação União Progressista, Wilson Lima; o governador Roberto Cidade, presidente do diretório municipal do União Brasil em Manaus; o presidente de honra do PSB e vice-governador, Serafim Corrêa; o presidente estadual do Progressistas (PP), Rodrigo Sá; e o presidente estadual do Podemos, Felipe Souza.

Na ocasião, Wilson Lima destacou que a convenção será um momento de união das legendas que integram o grupo político e de mobilização para o início da campanha eleitoral.

“A nossa força é muito grande. Aqui a gente reúne os mais fortes candidatos, seja para estadual, seja pra federal. Aqui a gente tem um time formado por homens e mulheres que têm trabalho. A gente não está indo lá prometer, a gente tá indo falar daquilo que a gente já foi capaz de fazer e de entregar. Não tenho a menor dúvida de que esse grupo aqui vai fazer a maior quantidade de deputados estaduais e a maior quantidade de deputados federais.”

O governador Roberto Cidade ressaltou que a convenção representa a consolidação de um projeto político construído de forma coletiva e voltado para a continuidade do desenvolvimento do estado.

“O dia 4 de agosto será um momento importante de união em torno de um projeto que nasceu do diálogo, do trabalho e do compromisso com o povo do Amazonas. Recebo essa missão com coragem e determinação de continuar governando para quem mais precisa. Nosso objetivo é seguir transformando a vida das pessoas e construindo um Amazonas mais justo, mais forte e com desenvolvimento para todos”, afirmou Roberto Cidade.

Os partidos apresentarão uma ampla nominata para os cargos de deputado estadual e deputado federal. A convenção do dia 4 de agosto será o ato oficial para confirmação das candidaturas e marcará o início da mobilização eleitoral do grupo político.

LEIA MAIS:

Eduardo Braga oficializa candidatura ao Senado em convenção no AM