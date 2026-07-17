Proposta

Pré-candidato afirmou que pretende ampliar a rede de saúde e reduzir a fila por atendimento no Amazonas.

O senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao Governo do Amazonas, defendeu a construção de três novas maternidades para ampliar o atendimento às mulheres e aos recém-nascidos no estado. A proposta foi apresentada na noite de quinta-feira (16), durante encontro com moradores da comunidade Boas Novas, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo Omar, o crescimento da população não foi acompanhado pela expansão da rede materno-infantil, o que aumentou a pressão sobre as unidades existentes e dificultou o acesso de gestantes aos serviços de saúde.

“Manaus cresceu, o interior cresceu e a estrutura de atendimento às mulheres não acompanhou esse crescimento. Precisamos construir novas maternidades, ampliar o número de leitos e garantir atendimento digno e seguro para as mães e seus filhos”, afirmou.

Omar também criticou a falta de planejamento do governo estadual para acompanhar o aumento da demanda na saúde pública.

“Há 12 anos pararam de pensar no Amazonas. Não pensam nas crianças que estão nascendo, nem nos jovens, nos adultos e muito menos nas pessoas idosas. O nosso estado precisa voltar a valorizar e respeitar a nossa gente. A população merece ser novamente prioridade, porque é dessa forma que o Amazonas voltará a crescer”, declarou.

A agenda reuniu centenas de pessoas e contou com a presença do senador Eduardo Braga (MDB), do deputado federal Adail Filho (Republicanos) e do pré-candidato a deputado estadual Matheus Garcia.

Ampliação da rede de saúde

Além das três maternidades, Omar defendeu a ampliação da rede hospitalar, o aumento da oferta de médicos especialistas e a adoção de medidas para reduzir a fila do Sistema de Regulação.

O pré-candidato lembrou que o Instituto da Mulher Dona Lindu, inaugurado em 2010, foi estruturado para oferecer atendimento obstétrico, ginecológico e neonatal, com 185 leitos na época de sua entrega.

Omar também voltou a propor a criação de um programa estadual de recuperação de dependentes químicos, com atendimento médico, acompanhamento psicológico e participação de instituições da sociedade civil.

Ao relembrar ações de seus governos, citou ainda a criação da estrutura estadual de atendimento às pessoas com deficiência, a vacinação contra o HPV e a construção do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz.

Segurança e educação

Na segurança pública, Omar afirmou que pretende convocar os aprovados nos concursos das polícias Militar e Civil e realizar novos certames para reforçar o efetivo das corporações.

Na educação, defendeu investimentos na infraestrutura das escolas estaduais, a retomada de obras paralisadas e a ampliação da rede de ensino.

Omar também destacou sua atuação ao lado de Eduardo Braga na defesa da Zona Franca de Manaus durante a tramitação da reforma tributária. Segundo ele, a articulação política foi fundamental para preservar as vantagens competitivas do modelo econômico e proteger os empregos gerados pelo Polo Industrial de Manaus.

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