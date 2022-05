Feijoada beneficente arrecada fundos para Parque das Tribos

Para arrecadar fundos em prol do Projeto de Midiativismo com os povos indígenas do Parque dos Tribos, acontece a partir das 11h deste sábado (21) a Feijoada Beneficente realizada por um dos projetos de extensão da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A feijoada custa R$25 e acontecerá na Cervejaria Heilige Pocket Manaus, localizada na Rua Pará, 346, Vieiralves.

Um dos articuladores dos projetos de extensão da Ufam dentro do Parque das Tribos, o professor da Faculdade de Letras, Dr. Luiz Carlos, destacou que o projeto de Midiativismo tem o intuito de “instrumentalizar os moradores do Parque das Tribos com conhecimentos que os capacitem a se proteger da colonização cultural e ideológica, e os capacitem para o mercado de trabalho, para o exercício da cidadania, e para a expressão artística”.

Acrescentou ainda que trabalha também com um projeto de curtas-metragens com celular naquela região desde o início do ano, e agora ajuda a formatar outros projetos mais complexos junto com a liderança do Parque das Tribos.

“Também acabei de articular, com outros professores da Ufam, a criação de um projeto de revitalização de línguas indígenas através do Dr. Mateus Coimbra e de jornalismo indígena com a Dra. Mirna Feitoza, que também envolverá vários professores da área de jornalismo e design”, pontuou.

Para quem deseja contribuir com a feijoada beneficente, pode adquirir a refeição através do pix [email protected] ou pelo número: (92) 99100-7157 (Daniele Baré).

*com informações da assessoria

