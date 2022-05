Wilson Lima vistoria asfaltamento de 22 ruas na comunidade Santa Tereza

As obras fazem parte do programa Asfalta Manaus, uma parceria entre Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta quinta-feira (19), os trabalhos de aplicação do novo pavimento em ruas do bairro Santa Etelvina, zona norte da capital. Ele acompanhou os serviços na comunidade Santa Tereza, onde 22 ruas serão recuperadas. As obras fazem parte do programa Asfalta Manaus, uma parceria entre Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus.

Na comunidade, 15 das 22 ruas já receberam o novo pavimento. Somente na rua Jabal, são mais de 400 toneladas de asfalto. Os dados são da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“Há mais de 20 anos as ruas não recebiam um serviço como esse. E o nosso projeto é para pavimentar mais de 10 mil ruas na cidade de Manaus até o final do ano. Eu já assumi um compromisso com o prefeito David: aquilo que faltar, a gente vai complementar para que todas as ruas de Manaus sejam pavimentadas”, ressaltou o governador.

“Nós estamos começando por aquelas ruas que há muito tempo esperavam pavimento, há muito estavam abandonadas. Em um segundo momento nós vamos entrar naqueles locais onde nunca teve asfalto”, completou.

Convênios

Por meio de dois convênios, o Governo do Amazonas repassou R$ 150 milhões para a Prefeitura para realização dos trabalhos. O programa está inserido no protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e David Almeida, em outubro do ano passado, no aniversário de Manaus. Nele, o Governo do Amazonas destina R$ 580 milhões para a Prefeitura executar obras e serviços na cidade. Ao todo, são 11 projetos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura revitaliza asfalto de grandes avenidas de Manaus

Novas obras do ‘Asfalta Manaus’ são vistoriadas por Wilson Lima e David Almeida

Wilson Lima e David Almeida levam “Asfalta Manaus” para ruas no bairro Redenção