Visitação dos veículos que vão a leilão pelo Detran-AM começa segunda-feira (23)

Manaus (AM) – Inicia na segunda-feira (23) a visitação dos veículos que vão a leilão pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) no dia 26 de maio. Ao todo, serão leiloados 280 veículos, sendo 248 motocicletas e 32 carros, nos mais diversos estados de conservação.

Nesta edição, a visitação não é por agendamento. Os interessados em inspecionar os veículos poderão comparecer no pátio da empresa WR Leilões, que fica localizada na rodovia Manoel Urbano (AM-070), no Distrito de Cacau Pirera, no sentido de quem vai para Iranduba, das 8h às 16h, até o dia 25 deste mês.

“Nesse momento de visitação é importante que os interessados compareçam, pois é fundamental que verifiquem o estado físico dos veículos. Além disso, aproveitamos para alertar sobre os golpes de pessoas com má índole que procuram enganar através de um procedimento que não existe para nós organizadores. Então quando identificar ou sentir algo diferente, duvide e procure informações”, comentou Gleice Barros, coordenadora do leilão do Detran-AM.

Para obter informações sobre a visitação e o leilão, basta procurar o atendimento da empresa responsável, pelos números (92) 99531-0008 e 99530-0003, ou pelo e-mail [email protected].

Leilão on-line

O segundo leilão de 2022 ocorrerá no dia 26 de maio e continuará na modalidade on-line. Os interessados em participar terão que, obrigatoriamente, fazer um cadastro com a empresa responsável pelo certame. Isso pode ser feito pelo site www.wrleiloes.com.br. A partir desse cadastro, os lances já estão liberados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Leilão do Detran-AM terá 280 veículos para negociação em Manaus

Detran consegue negociar 222 veículos no primeiro leilão do ano no AM

Trâmites para leilão de Edifício Garagem iniciam em Manaus