Prisão

Investigado acumulava quase 50 boletins de ocorrência e cobrava dinheiro para falsas vagas de emprego em Manaus.

Manaus (AM) – Um homem de 38 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (21), em Manaus, suspeito de se passar por gerente de Recursos Humanos (RH) para aplicar golpes em pessoas que buscavam emprego. A prisão foi realizada por policiais do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na rua Curió, nas proximidades de um shopping, na zona norte da capital.

Segundo a Polícia Civil, o investigado possui quase 50 boletins de ocorrência registrados em seu nome pela prática do crime de estelionato.

Cobrava dinheiro para falsas vagas de emprego

De acordo com as investigações, o suspeito trabalhou durante cerca de cinco anos em uma empresa localizada no Distrito Industrial. Mesmo após deixar o emprego, continuou se apresentando falsamente como gerente de Recursos Humanos da empresa.

A polícia apurou que ele abordava pessoas interessadas em vagas de trabalho e solicitava pagamentos, alegando que os valores seriam necessários para garantir a participação ou facilitar a aprovação em processos seletivos.

Investigado responderá por estelionato

O homem foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Após os procedimentos na unidade policial, ele responderá pelo crime de estelionato, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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