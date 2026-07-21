Prisão

Ele usou o pretexto de contratar serviços do pai da adolescente para ir à residência e cometer o crime.

Um professor de jiu-jítsu de 33 anos foi preso, na segunda-feira (20), dentro da própria academia de artes marciais, localizada no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Ele é acusado do crime de estupro contra uma adolescente que tinha 14 anos na época do fato e era sua aluna na modalidade esportiva.

A prisão preventiva foi cumprida por agentes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), após ordem expedida pelo Poder Judiciário. A ação ocorreu no momento em que o investigado estava no estabelecimento comercial do qual é proprietário.

Pretexto para ir à casa da vítima e abuso sexual

As investigações policiais começaram após o pai da adolescente procurar a sede da Depca para registrar a denúncia formal. Segundo o inquérito, o crime ocorreu no final do ano de 2025.

O professor foi até a residência da adolescente alegando o pretexto de contratar os serviços profissionais do pai dela, que trabalha como tatuador. No entanto, ao chegar ao imóvel, o homem percebeu que o responsável pela jovem não estava no local e aproveitou a ausência de outros adultos para violentar sexualmente a menor de idade.

Continuidade das investigações na Depca

Após a expedição do mandado judicial, a equipe da Depca localizou o suspeito no Nova Esperança. Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cartorários e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de praxe, ficando à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil do Amazonas informou que, até o momento, não há registros formais de outras vítimas do acusado. Contudo, as investigações prosseguem para apurar se o instrutor utilizou a mesma abordagem ou sua posição de autoridade esportiva contra outras alunas do estabelecimento.

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