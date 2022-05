Imagens de câmeras de segurança devem identificar assassino de servidora do TRT

As imagens já estão com a equipe da Delegacia de Homicídio

Manaus (AM) – Imagens de câmeras de segurança do condomínio Gran Vista, na Ponta Negra, onde a servidora pública e diretora da 15ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), Silvanilde Ferreira Veiga, de 58 anos, foi encontrada morta, devem ajudar a Polícia Civil a identificar o assassino.

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram ao condomínio, nesta segunda-feira (23), e pegaram as imagens das câmeras para analisar e chegar ao suspeito.

A polícia disse que não pode passar mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

Filha encontrou a mãe morta

A servidora foi encontrada morta, no sábado (21), pela própria filha, Stephanie Veiga. Ela estava com marcas de golpe de faca e de estrangulamento.

Conforme o relato de Stephanie à polícia, na noite de sábado, ela mandou duas mensagens à mãe, porém não obteve resposta, por isso, pediu ao porteiro do condomínio, que fosse ao apartamento da genitora para verificar se estava tudo bem. Ao retornar, ele informou que ninguém atendia, e que os veículos estavam todos na garagem.

Com isso, ela foi ao apartamento, juntamente com o namorado, e encontrou a mãe estendida no chão da sala, de bruços em uma poça de sangue. Ela relatou, ainda, que não havia sinais de arrombamento e a única coisa levada do local foi o celular da vítima. A servidora já morava no local há mais de 10 anos.

“As diligências em torno da morte da vítima já estão em andamento, sob o comando do delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS”, informou a assessoria da Polícia Civil.

Silvanilde prestou 31 anos de serviço à Justiça do Trabalho. Ingressou no Tribunal em 9 de janeiro de 1991, no cargo de técnico judiciário – área administrativa, e era diretora de secretaria da 15ª VTM desde 1º de janeiro de 2007.

Síndico foi ouvido pela polícia

O síndico do condomínio Gran Vista foi ouvido pela Polícia Civil, no domingo (22). Não foi divulgado o teor do depoimento. “Estamos colhendo os primeiros depoimentos, mas o condomínio está prestando todo o apoio possível para logo elucidar este caso”, disse a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, sem dar mais detalhes.

