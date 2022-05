“Carioca do Fuzil”, mentor da morte de empresário é preso em Manaus

“Carioca” planejava os sequestros com o objetivo de extorquir as famílias das vítimas

Manaus (AM) – O mentor intelectual da morte do empresário Francisco Bertin Viana, 57, encontrado morto dentro de um carro no dia 30 de março deste ano, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus identificado como Erisvaldo, o “Carioca do Fuzil”, foi preso nesta segunda-feira (24).

Ele também é apontado como autor de vários sequestros relâmpagos praticados na cidade, desde o final do ano passado.

Segundo a delegada Deborah Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), “Carioca” planejava os sequestros com o objetivo de extorquir as famílias das vítimas com transferências de dinheiro via Pix.

“Carioca chegou inclusive a vir na delegacia para ser ouvindo como testemunha em um desses sequestros e ainda se apresentou como ‘Luiz’, apresentando uma identidade que era falsa. Quando houve a morte do empresário, já tínhamos um panorama do que estava acontecendo e o prendemos”, disse a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, o criminoso foi preso em uma clínica medica, onde fazia tratamento renal.

“Ele está sendo ouvido, mas morava numa casa alugada pela vítima com uma mulher chamada Marisete, do empresário que fazia cobranças do aluguel. Inclusive, na clínica, ele se apresentava com outro nome, que também não conhecíamos. Ele parece uma pessoa doente, mas é extremamente perigoso e ficava arregimentando pessoas para cometer estes crimes na cidade”, relata.

Relembre o caso

O empresário Francisco Bertin Viana, 57, foi encontrado morto na rua Seis, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte Manaus. A suspeita é que ele pode ter sido estrangulado. Francisco estava dentro de um veículo, modelo Hilux, de placa PHR2H71.

