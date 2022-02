Inconformado com leitura de tarô, homem espanca cartomante

Ao ouvir as previsões, o suspeito ficou indignado e passou a agredir a vítima

Um homem foi preso na quinta-feira (10) por espancar um cartomante. Segundo a Polícia Civil, o agressor passou a bater na vítima por não ter gostado da leitura de tarô sobre o futuro dele. O caso aconteceu em Sobradinho II, no Distrito Federal.

A agressão teve início após uma discussão banal. Ao ouvir as previsões, o suspeito ficou indignado e passou a agredir a vítima, que tem 32 anos. O cartomante sofreu fratura no maxilar e teve dentes quebrados e hematomas pelo corpo.

O agressor só parou quando foi contido por testemunhas. A vítima foi levada para o HRS (Hospital Regional de Sobradinho).

De acordo com o delegado-chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), Laércio de Carvalho, o agressor, é “um indivíduo violento, com extensa ficha criminal, inclusive por tentativa de homicídio, roubos, furtos, lesões e envolvimento com drogas”. Ele foi preso por lesão corporal grave.

*Com informações do site R7

Leia mais:

Maria e Laís falam de agressão contra Douglas e Arthur no BBB: “Tinha dado na cara”

Com socos na barriga, grávida é agredida e homem é preso em Manaus

Homem de 54 anos é preso com tabletes de droga no Gilberto Mestrinho