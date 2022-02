Homem de 54 anos é preso com tabletes de droga no Gilberto Mestrinho

Manaus (AM) – Um homem de 54 anos foi preso com com dez tabletes de droga na rua Sobral, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, na noite de quinta-feira (10).

De acordo com as equipes da Rocam, o homem estava em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram um tablete de droga na mochila dele.

Questionado pelos policiais sobre a origem da droga, o suspeito levou os policiais até uma residência onde haviam mais nove tabletes.

No local, alguns homens estavam soltando fogos de artifício em alusão à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Eles conseguiram fugir, mas os materiais foram apreendidos.

O suspeito foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele irá responder por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.

