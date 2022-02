BBB22: Paulo André e Pedro Scooby são os novos Anjos

Prova do anjo

Em uma prova com muitas emoções, Paulo André e Pedro Scooby são os novos Anjos do BBB22.

Em duplas e divididos em duas chaves, os brothers precisaram retirar uma bolinha vermelha de um recipiente, enchendo ele de água. Separados por um muro, os participantes se posicionaram cada um de um lado da parede. Enquanto um deles pegava o líquido em um cone, o outro recebia a água e a despejava no cilindro.

Disputaram a prova, nesta ordem: Lucas e Eslovênia, Brunna Gonçalves e Eliezer, Vinicius e Maria, Douglas Silva e Natália, pela Chave 1, e, pela Chave 2, Laís e Bárbara, Jessilane e Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Tiago Abravanel, Paulo André e Pedro Scooby.

Após conseguirem subir com a bolinha da base até o topo do recipiente, as primeiras duas duplas de cada chave que apertassem o botão de seus totens disputariam uma super Rodada Final! Brunna e Eliezer e Douglas e Natália foram os vencedores da primeira rodada, enquanto que Scooby e Paulo André, e Arthur e Tiago levaram a melhor na segunda!

*Com informações do Gshow

