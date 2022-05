Joelma surge irreconhecível em vídeo e preocupa fãs com inchaço no rosto

A cantora Joelma preocupou os fãs ao surgir nas redes sociais com o rosto completamente modificado devido à um inchaço.

Nas imagens que circulam na web de uma apresentação feita no município de Parauapebas, sudeste do Pará, no sábado (28), a ex-Calypso parece não se importar com o inchaço que preocupou os fãs.

Rosto inch4do de Joelma durante Show preocupa fãs: “São s3quel4s da C0v!!d—19” diz assessoria 😳 pic.twitter.com/UaGWtpMOEo — Vazoubabado 💣 (@vazoubabado) May 31, 2022

Internautas chegaram a levantar a hipótese da artista ter se submetido a algum procedimento estético, no entanto, a assessoria de Joelma afirmou que o inchaço é uma das sequelas da Covid-19.

A artista foi contaminada com a doença três vezes, a última no início deste ano. Em novembro de 2021, Joelma relatou outras sequelas da doença.

Segundo a cantora, ela teria ficado com comprometimento da respiração, complicações da visão, no fígado e confusões mentais.

*Com informações do iBahia

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Ximbinha tenta impedir turnê de Joelma com nome e músicas do Calypso

Fãs de Joelma encaram fila, sol e chuva há 3 dias antes de show em Manaus

“Sobrenatural”, diz Joelma sobre estrutura montada para gravação de DVD em Manaus