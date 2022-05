“Sobrenatural”, diz Joelma sobre estrutura montada para gravação de DVD em Manaus

Joelma também afirma que ficou impressionada com tamanho da estrutura que está sendo montada para a gravação do próximo sábado (14)

Manaus (AM) – Enquanto a mega estrutura para a gravação do DVD “Isso é Calypso” está sendo montada no Sambódromo, desde a segunda-feira (9), a cantora Joelma recebeu a imprensa, durante coletiva em um salão de eventos no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde desta quinta-feira (12), para falar das novidades do show, que conta com a parceria da Fábrica de Eventos, em Manaus.

“Vir para a Amazônia é minha vida e minha raiz… tenho lembranças poderosas e grandiosas, que me dão forças para continuar. Quem vive aqui, sabe! A minha força vem mais disso, do que de outra coisa. esse relacionamento com a natureza e com Deus”, disse a cantora, sobre a emoção de gravar mais um evento de grande porte na capital amazonense, após 18 anos do DVD “Calypso na Amazônia”, que reuniu um público gigantesco e, agora, promete reviver a nostalgia dos seus anos de carreira e levar também muitas novidades para o público.

Convicta de que a sua fé em Deus a tem levado a receber muitas coisas boas ao longo dos anos na carreira, Joelma também afirma que ficou impressionada com tamanho da estrutura que está sendo montada para a gravação do próximo sábado (14).

“Muito grandioso e sobrenatural. A gente até não encontra palavras para explicar. Estou acompanhando muitas coisas pelo Instagram e, quando vi toda aquela estrutura sendo montada, você dá um ‘rec’, né? Meu Deus, agora, vai concluir … Você recebe uma coisa, mas não imagina como vai ser e chegou como está hoje. E vai ser uma gravação incrível, com muitas coisas novas”, comentou.

A empresária Bete Dezembro, da Fábrica de Eventos, definiu a parceria com a cantora como um verdadeiro sucesso e que ele vai se repetir pelo fato de Joelma ser muito querida pelo público.

“Estamos muito felizes em estar de volta depois destes longos e intermináveis 2 anos parados. A Joelma me disse uma frase, na casa dela, quando eu a procurei, que tudo isso parece ser uma coisa programada, mas não foi. Ela teve um insight de fazer uma turnê e eu tive um insight de chamá-la para regravar e reviver aquilo que fizemos há 18 anos. A gente só acreditou em tudo que fizemos durante todo esse tempo. A gente sempre foi do bem, sempre ‘plantou’ o bem e levou muita alegria, felicidade para todo mundo. Sei o quanto ela é querida e mexeu com várias gerações”, ressaltou a empresária.

Revivendo

Ricardo Lago, produtor do DVD, afirma que a estrutura montada pretende levar os fãs a reviver todas as emoções do DVD de 2004.

“Deus esteve com as mãos em todos os momentos. A ideia disso é construir uma máquina do tempo. Porque vamos reviver do mesmo jeito que foi em 2004. Ali, vamos remeter o que foi ótimo naquele ano, com toda emoção. Participei como dançarino e, gora, como produtor desse projeto. Passa um filme na cabeça, revivendo tudo e com muitas surpresas que vocês irão, literalmente, se surpreender”, explicou.

Turnê

São Paulo foi a primeira cidade a receber a turnê “Isso é Calypso” no último dia 8 de abril. Depois, a agenda de shows da artista segue no dia 18 de junho, em São João de Salvador. Serão 100 shows por todo país e a gravação do DVD, em Manaus, no próximo sábado (14).

Ingressos

Os ingressos já estão a venda nas Central Oba Ingressos dos Shoppings Millennium e Manauara

e pelo site baladapp.com.br.

Acompanhe a coletiva com Joelma:

