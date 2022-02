Jovem tem perna arrancada após colidir contra retroescavadeira e morre no AM

Barreirinha (AM)– Williame Beltrão de Souza Primo, 20 anos, conhecido como “Piriquitinho”, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de sábado (12), no município de Barreirinha, distante 484 quilômetros de Manaus.

Segundo informações, a vítima estava transitando pelo local com sua moto, do modelo Titan Mix 150/Honda quando perdeu o controle e colidiu contra uma retroescavadeira que estava na via.

O impacto da batida foi tão intenso, que o jovem teve a perna esquerda arrancada. Testemunhas ainda acionaram o Serviço Móvel de Urgência (Samu), mas ele morreu antes da chegada do socorro.

Em imagens do momento do acidente, é possível ver o pé do jovem ao lado do corpo. O acidente aconteceu bem em frente a orla do município.

O acidente comoveu a cidade

Familiares da vítima estiveram no local e se desesperaram com a cena brutal. A mãe do jovem chorava em frente ao corpo do filho, pois não acreditava no que havia acontecido.

O corpo da vítima está sendo velado nesta momento no município e o enterro acontece no fim da tarde deste domingo (13).

Leia mais:

Mãe dá a luz em calçada de Manaus; vídeo

Carro a gás explode em viaduto do São Jorge

Terminais de ônibus são vistoriados em Manaus