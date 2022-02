Mulher dá à luz em calçada de Manaus; vídeo

Manaus (AM) – Uma mulher estava a caminho de uma maternidade na manhã desta sexta-feira (11), e acabou sentindo fortes contrações em via pública na rua Rio Amazonas, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Não deu tempo, a mulher identificada como E. O. D. S acabou dando à luz na calçada.

Um vídeo feito pela população que passou no local registrou o momento do nascimento do menino. A mulher foi ajudada por uma mulher e após o parto foi encaminhada a uma maternidade na Zona Centro-Sul em Manaus, onde deu entrada no centro cirúrgico para retirar o restante da placenta que ainda não estava exposta.

Conforme as informações preliminares, a mulher e o bebê passam bem. Ela já estava com 38 semanas de gestação e o bebê nasceu com mais de 2,5 kg.

Confira o vídeo:

Mulher dá a luz em calçada de Manaus. pic.twitter.com/kykir4pJAI — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 11, 2022

