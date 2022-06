Golpista é preso ao usar CHN falsa para abrir conta em banco de Manaus

Alfonso Araújo, de 56 anos, já possui seis Boletins de Ocorrência pela prática do mesmo crime

Manaus (AM) – A tentativa de golpe em uma agência bancária resultou na prisão de Alfonso Araújo Muniz, de 56 anos, na manhã desta quarta-feira (1). O caso aconteceu em uma agência bancária da avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul da capital.

Alfonso utilizou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa para tentar abrir a conta na agência bancária. Os trabalhadores do local desconfiaram do documento e acionaram a polícia. Ao ser preso, os policiais descobriram a verdadeiro foto da vítima cujo nome constava no documento.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF), no momento da prisão, o homem confessou o crime e já responde, desde 2018, por vários golpes.

“No nosso sistema integrado o nome desse indivíduo aparece seis vezes. São boletins de ocorrência contra ele pelo crime de estelionato, e com certeza ao final dessa ação, o banco tomaria um prejuízo enorme”, explica o delegado.

Ainda de acordo com a polícia, ele vai responder por falsidade ideológica, além de estelionato. As investigações devem continuar para descobrir os outros criminosos que estão envolvidos nas ações do estelionatário.

“É uma organização criminosa onde cada um tem sua função. Um tem a função de pegar esse documento falso e inserir os dados falsos no documento verdadeiro, o outro abre a conta, o outro abre o dinheiro”, explica Adriano Félix.

Alfonso alega que não foi ele quem produziu a CNH fala, o que justifica a continuidade das investigações pela DERF.

Acompanhe momento da chegada do golpista na DERF:

Chegada do golpista, Alfonso Araújo, na DERF/ Vídeo: Divulgação

Edição Web: Bruna Oliveira

