Idoso é preso por estuprar sobrinhas no Amazonas

Manaus (AM) – A 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus), deflagrou, na tarde de quinta-feira (02) por volta das 17h, Operação Anjo da Guarda II, que resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva em nome de um idoso de 65 anos.

O homem é suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra suas sobrinhas, de 4 e 8 anos.

A prisão aconteceu no bairro Porto Novo, naquele município, e contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a investigadora de polícia Dulce Montefusco, gestora da unidade policial, o crime aconteceu no dia 16 de maio deste ano, após a genitora deixar as meninas na casa de familiares.

“Um tio estava cuidando das meninas e demais irmãos, entretanto, precisou se ausentar para colher frutas. O autor, que é tio da mãe das vítimas, entrou na residência e praticou o crime contra as irmãs”, informou a autoridade policial.

Ainda conforme a gestora, a mãe das crianças notou um comportamento estranho em sua filha mais velha, ocasião em que a menina relatou o que havia acontecido e a responsável, junto a sua irmã, tia das vítimas, compareceram à 53ª DIP para denunciar.

“Ela percebeu um comportamento diferente nas meninas, pediu para que conversassem e elas desabafaram sobre o crime. Em posse das informações, a mãe da vítima as levou para fazer exames que comprovaram o delito, e, em seguida, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia”, detalhou a investigadora.

Segundo a gestora, a suspeita é que o homem tenha feito mais vítimas na região onde vive e pede, a quem tiver qualquer informação, que denuncie no (97) 99154-7356, disque denúncia da 53ª DIP, ou pelo 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança do Amazonas (SSP-AM).

Prisão

A gestora informou ainda que, com base no relato, as equipes iniciaram as diligências para efetuar a prisão do autor, ocasião em que foi solicitado um mandado de prisão em nome dele, logrando êxito na data de ontem.

A decisão judicial foi expedida pelo juiz Francisco Possidônio, da Comarca de Santo Antônio do Içá.

Procedimentos

O idoso responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais:

Preso homem que agrediu e estuprou adolescente que voltava de festa em Manaus

“Chico Boi” é preso por estupro contra uma criança de 7 anos no AM

Pai estuprou filha por 4 dias em cativeiro