Homem pega prisão perpétua 5 anos após ganhar R$ 47 milhões na loteria

Um norte-americano de 54 anos que ganhou US$ 10 milhões (equivalente a R$ 47 milhões) na loteria foi condenado à vida na prisão sem possibilidade de liberdade condicional por matar a namorada. O crime ocorreu três anos após ficar milionário.

Michael Todd Hill foi considerado culpado pelo homicídio e condenado na sexta-feira (27). Ele ganhou o prêmio da loteria em 2017 e, em julho de 2020, atirou na namorada, Keonna Graham, de 23 anos, em um hotel da Carolina do Norte.

O homem foi condenado após câmeras de segurança do hotel serem analisadas e mostrarem que Todd foi a única pessoa a entrar e sair do quarto no dia do assassinato de Keonna.

Segundo um comunicado divulgado por procuradores da Carolina do Norte, Todd confessou o crime e disse que o ato foi cometido por sentimentos de posse em relação a ela. Ele teria visto a namorada, que estava com ele há mais de um ano, trocando mensagens com outro homem.

*Com informações do Uol

