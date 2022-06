Homem dirige recebendo sexo oral, bate de frente e quase perde o pênis

Cinco fontes oficiais da polícia confirmaram que a mulher estava praticando sexo oral no homem, que ficou com cortes profundos

Um homem que dirigia uma SUV enquanto recebia sexo oral perdeu o controle do veículo, bateu o carro de frente e teve ferimentos profundos de dentes no pênis. O caso foi registrado no encontro da North Ocean Boulevard com a 19th Street, uma via de movimentação intensa em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal britânico Daily Star, a polícia de Fort Lauderdale informou que a colisão ocorreu porque o casal na SUV estava envolvido em “atos sexuais”, o que distraiu o motorista, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e colidisse de frente com uma van da FedEx, empresa de entregas.

Cinco fontes oficiais da polícia que conversaram com o canal 10 News confirmaram que a mulher estava praticando sexo oral no homem, que ficou com cortes profundos e “quase perdeu” o pênis. Não foi informado o hospital para o qual o homem foi socorrido.

A van da FedEx tinha dois passageiros, que tiveram ferimentos mais leves do que o casal. A mulher foi encontrada pelas autoridades com a calça abaixada. Nenhum dos quatro corre risco de morte.

Não há detalhes sobre quem foi responsabilizado pela colisão, mas imagens divulgadas pelo canal ABC News mostram que danos grandes foram causados aos dois veículos, que bateram de frente.

*Com informações do Uol

