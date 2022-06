Cenas Fortes: pai e filha morrem em grave acidente de trânsito em Manaus

Um mototaxista que se identificou como vizinho das vítimas relatou que todas as noites Marivaldo buscava a filha na faculdade

Manaus (AM) – Um mototaxista e sua filha morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (3), após serem atropelados por uma carreta, na avenida Governador José Lindoso, no bairro Parque das Laranjeiras na zona Norte da capital.

As vítimas foram identificadas até o momento como Marivaldo Pereira e Ane Karollyne Santos.

De acordo com informações preliminares repassadas aos policiais militares da 23 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista da motocicleta perdeu o controle do veículo quando foi atropelado pela carreta.

Após o acidente, o motorista da carreta fugiu, ele foi capturado por outros mototaxistas a poucos quilômetros do local do acidente. A polícia realizou a prisão do mesmo. O homem foi conduzido para o 1 Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos.

Um mototaxista que se identificou como vizinho das vítimas, informou que se tratava de pai e filha. Ele ainda relatou que todas as noites o mototaxista buscava a filha na faculdade, e que todos os dias eles faziam aquele trajeto. O homem informou aos familiares das vítimas.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local organizando o trânsito e orientando os condutores que passavam assustados com a cena trágica em que as vítimas ficaram.

