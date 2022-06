Thiago Silva se torna zagueiro com mais jogos pela Seleção Brasileira

Nesta segunda-feira (6), Thiago Silva chegou ao 107º jogo com a camisa da Seleção Brasileira e se tornou o zagueiro que mais vezes vestiu a Amarelinha.

Com 107 jogos, Thiago Silva igualou a marca de Lúcio, zagueiro campeão da Copa do Mundo em 2002 (e presente em outras duas edições da Copa, em 2006 e 2010).

O defensor entrou no segundo tempo da vitória sobre o Japão por 1 a 0, no Estádio Nacional de Tóquio. Ele substituiu Daniel Alves e assumiu a faixa de capitão da Seleção.

Thiago Silva esteve presente nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Em 107 atuações, o zagueiro soma sete gols na Seleção Brasileira, além dos títulos da Copa das Confederações (2013) e da Copa América (2019). No atual elenco da Seleção, Thiago Silva só não tem mais jogos do que Daniel Alves (125) e Neymar Jr. (119).

O Brasil derrotou o Japão por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), com gol de Neymar Jr., de pênalti. Com o resultado, a Seleção Brasileira terminou a Data FIFA de junho com duas vitórias em dois jogos. Antes de vencer os Samurais Azuis, o Brasil também superou a Coreia do Sul, por 5 a 1.

