Adolescente é jogado de carro durante sequestro em Manaus

Manaus (AM) – Um adolescente de 15 anos que não teve a identidade revelada, foi sequestrado no início da noite desta terça-feira (7), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Ouro Verde, na Zona Leste da Capital. Os bandidos jogaram o menino de dentro do carro, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da cidade.

De acordo com informações preliminares, o adolescente foi sequestrado por ocupantes de um carro modelo Celta, na cor preta, de placa não identificada, que durante a ação criminosa roubaram celular e outros materiais que pertenciam à vítima.

Ainda conforme as informações, os bandidos levaram o adolescente para a Zona Norte da cidade. Ao chegar na avenida Passarinho, no bairro Nova Cidade, os criminosos jogaram o menino de dentro do carro próximo ao igarapé do Passarinho. A vítima correu para dentro de um estabelecimento e conseguiu ligar para o pai informando sobre o fato.

O pai do adolescente que é Bombeiro Militar resgatou o filho e posteriormente se dirigiu até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde registrou Boletim de Ocorrência (BO) sobre o crime. A polícia investiga quem são os autores do sequestro.

