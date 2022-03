Dupla é presa por envolvimento no sequestro de empresário em Manaus

Manaus (AM) – Rafael Queiroz de Lima, 19 anos e Rildo da Silva Souza Junior, 34 anos, foram presos na noite desta sexta-feira (4), por equipes da Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ele são acusados no envolvimento no sequestro de um empresário na capital. As prisões ocorreram no bairro Compensa, zona Oeste e no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

O crime ocorreu na manhã de ontem, por volta das 10H45, no bairro Mauazinho, porém, de acordo com informações da polícia, os familiares da vítima realizaram por volta das 13h. Ao tomar conhecimento sobre o caso, a equipe da DEHS iniciou as investigações por meio de monitoramento de transações bancárias na qual foi descoberto depósitos para a liberação do empresário.

Através desse acompanhamento os policiais civis chegaram até Rafael que estava no bairro Compensa, zona Oeste. Uma análise feita em ferramentas de Inteligência da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), e ainda, com o monitoramento do Cerco Inteligente da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foi possível chegar aos veículos utilizados no crime.

Posteriormente, com o apoio da Força Tática da Polícia Militar as equipes abordaram um carro modelo Kwid, no bairro São Francisco, zona Sul, onde realizaram a prisão de Rildo da Silva. O criminoso informou aos policiais que é motorista de aplicativo e que seu envolvimento no crime era apenas de motorista, ele ainda relatou que não teria recebido o pagamento pelo serviço e que não tinha o conhecimento da identidade das pessoas para quem trabalhou.

Durante a ação policial, as informações levaram as equipes até uma área de mata, no bairro Mauazinho, onde a vítima estava sob o poder de criminosos que ao perceberem a chegada da polícia, os infratores fugiram em destino ignorado. O empresário foi resgatado com a sua integridade física preservada.

Foto: Divulgação

Diante dos fatos, Rafael e Rildo receberam voz de prisão e agora estão à disposição da Justiça. Eles irão responder pelos crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa.

*Com informações da assessoria

