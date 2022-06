Wilson Lima anuncia mais de R$ 67,8 mi em investimentos na infraestrutura de Apuí e Humaitá

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (7), R$ 67,8 milhões em novos investimentos na infraestrutura de Apuí e Humaitá (a 453 e 590 quilômetros de Manaus, respectivamente). Com o novo aporte, os dois municípios da calha do rio Madeira contam com R$ 186,4 milhões do Estado para melhoria da infraestrutura, entre obras anunciadas, em andamento e concluídas.

As cidades receberam, nesta terça-feira, ações do programa Governo Presente coordenadas, pessoalmente, por Wilson Lima. Entre os serviços levados à população, estão os atendimentos nas áreas de saúde e cidadania.

Em Apuí, o governador esteve acompanhado dos deputados estaduais Joana Darc, Saullo Vianna, Doutor Gomes e Cabo Maciel; além de vereadores do município e do prefeito de Apuí, Marcos Lise. Na ocasião, Wilson Lima recebeu o título de cidadão apuiense.

No município, o governador anunciou a recuperação da rodovia AM-174 (Novo Aripuanã – Apuí). O investimento total é de R$ 50 milhões e os serviços serão executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) em 276 quilômetros, sendo 41 quilômetros no trecho de Apuí.

“Nós fizemos as quatro pontes da AM-174, as maiores. Fiz uma parceria com Marcos Lise para ir recuperando os quilômetros iniciais, e eu já estou com o projeto pronto da AM-174, as obras começam em outubro. São R$ 50 milhões para recuperar essa rodovia. Nós vamos resolver esse problema, problema que é histórico”, anunciou Wilson Lima em discurso.

Obras em andamento

Em Apuí, a Seinfra iniciou as obras no sistema viário, onde estão sendo executados serviços em 50 ruas (16,33 quilômetros), distribuídas em sete bairros. O investimento é de R$ 17,2 milhões. Além disso, estão em andamento as obras de revisão geral do prédio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com investimento de R$ 1,7 milhão.

E em Humaitá, estão em andamento as obras do Anel Viário do município, 80% concluída, com investimentos de R$ 70,8 milhões, e de recuperação de 30 quilômetros de ruas nos bairros Nova Esperança, São Sebastião, São Pedro, Nova Humaitá, São Cristóvão e avenidas principais, com investimento de R$ 20,4 milhões. O governador vistoriou, hoje, o andamento dessas duas obras.

Moradora do município de Humaitá, a dona de casa Elila Delgado, de 41 anos, disse que a recuperação da rua Dom José, no bairro São Sebastião, vai trazer mais dignidade para os moradores. “Com esse novo Governo, a gente percebe que as coisas estão mudando para melhor. Essa rua tem acesso ao hospital, e em caso de emergência, era muito difícil. Hoje, a gente consegue ver que facilitou para a gente”, disse.

Para Humaitá, Wilson Lima anunciou R$ 15,5 milhões em novos investimentos, incluindo a implantação do Ilumina+ Amazonas, que vai instalar lâmpadas de LED na cidade. Entre as novas obras estão, ainda, a revitalização da cerca operacional e sinalização horizontal do aeroporto.

