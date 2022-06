Wilson Lima cresce em intenção de votos, aponta pesquisa

Manaus (AM) – Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Iveritas, revela o crescimento de Wilson Lima (União Brasil) diante das eleições para governo, que serão realizadas em outubro deste ano.

O Instituto ouviu 5.906 pessoas de forma presencial na área urbana de Manaus e em 12 municípios do interior do estado do Amazonas: Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Coari, Maués, Nova Olinda do Norte, Tefé, Borba, Manicoré, Presidente Figueiredo e Alvarães

A amostra de público pesquisada equivale a 70% do eleitorado no Amazonas. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3%..

Segundo a pesquisa em cenário espontâneo, o atual governador Wilson Lima, desbanca o seu segundo colocado, Amazonino Mendes (Cidadania) com 5,5 % diferença. No cenário, Wilson apresenta 22,7% das intenções de votos espontâneos, recolhidos.

O levantamento aponta o crescimento da avaliação positiva do trabalho do atual governador Wilson Lima. Somadas as notas de regular, bom e ótimo a aprovação é de 66.8%. Considerada por especialistas um bom número para o quadro pré-eleitoral.

Em uma margem de cenário estimulado, onde projeta-se o embate entre Wilson e o Senador Eduardo Braga (MDB), Lima sustenta 33% das intenções de votos do público entrevistado.

Pesquisas anteriores

Uma nova pesquisa eleitoral, divulgada pelo Instituto de Consultoria em Ensino e Pesquisas do Amazonas (ICEPAM), mostrou que a diferença entre os dois primeiros colados para o cargo de governador do Amazonas é de 3,4%.

Conforme o levantamento publicado na primeira semana de junho, o governador do Estado, Wilson Lima (União Brasil), conta com 26,1% das intenções de votos, enquanto o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) lidera a pesquisa com 29,5%. Já a pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, mostrou que o senador Eduardo Braga (MDB) aparece como a terceira opção na disputa ao governo, com 17,3% das intenções de votos.

Seguindo a ordem, aparece na quarta posição o deputado estadual Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 4,9%; seguido da defensora pública, Carol Braz (PDT) com 3,4%; e o ex-deputado federal Henrique Oliveira (Podemos), com 2,6%.

Em comparação com o mês de maio, é observada uma melhora progressiva nos levantamentos, O governador Wilson Lima cresceu na intenção de voto dos eleitores em pesquisa divulgada na primeira semana do mês.

O atual chefe do Executivo estadual alcançou 10% de preferência, enquanto Amazonino Mendes (Cidadania) possui 13%, segundo levantamento feito pelo instituto Real Time Big Data, em cenário espontâneo – quando não há citação prévia de nomes dos candidatos.

Leia mais:

Wilson Lima anuncia mais de R$ 42,4 milhões em investimentos para Borba

Prefeito envia à CMM mensagem para criação do ‘Propodas’

TSE firma acordo com líderes religiosos para promover paz nas eleições