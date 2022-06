Wilson Lima anuncia mais de R$ 42,4 milhões em investimentos para Borba

Os anúncios ocorreram ao longo do Governo Presente, o programa estadual que está no município levando atendimentos nas áreas de cidadania e saúde

Manaus (AM) – Um pacote de investimentos da ordem de R$ 42,4 milhões foi lançado pelo governador Wilson Lima, nesta segunda-feira (06), em Borba (a 150 quilômetros de Manaus). O novo aporte de recursos inclui a pavimentação do Ramal do Mapiá, a reforma de duas escolas públicas e a implantação do programa Ilumina+ Amazonas, com a modernização em LED de 1,6 mil pontos de luz das ruas da cidade.

Os anúncios ocorreram ao longo do Governo Presente, o programa estadual que está no município levando atendimentos nas áreas de cidadania e saúde para a população. Durante a agenda na cidade, o governador também entregou uma usina de oxigênio e equipamentos e insumos médicos para a rede municipal de saúde.

Um sonho antigo da população borbense, a pavimentação do Ramal do Mapiá vai se tornar realidade. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e da Região Metropolitana (Seinfra) já mobilizou as máquinas, que estão a caminho do município. A estrada inicia na sede e termina no rio Mapiá. O investimento é de R$ R$ 23 milhões para pavimentação em 23,73 quilômetros.

A pavimentação do ramal facilitará o acesso a dez comunidades ribeirinhas. Entre elas, a Santa Cantarina, Santa Helena, Beirada São Raimundo, Açaizal, Terra Preta do Mapiazinho, Mamá, Jandaíra, Barrigudo, Fazendinha e do assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que ficam próximas aos rios Mapiá, Abacaxi e Canumã, em direção à sede de Borba.

Wilson Lima também assinou um protocolo de intenções com a prefeitura para a recuperação do sistema viário da sede do município. Um convênio, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas (UGPE), será assinado para a pavimentação em concreto com o aporte de R$ 15 milhões do Governo do Estado e contrapartida de R$ 300 mil da Prefeitura de Borba.

“Vamos assinar um convênio para repassar R$ 15 milhões para prefeitura de Borba pavimentar as ruas que estão faltando. Vamos asfaltar e também colocar concreto naquelas outras ruas, para que as pessoas tenham dignidade e respeito. A pior coisa é você sair da sua casa enfrentando lama, enfrentando a poeira quando faz sol, outra coisa é você pisar no asfalto, é você pisar no concreto”, disse o governador.

Educação – Com investimentos de R$ 500 mil, duas escolas indígenas serão reformadas em Borba. As unidades ofertam os ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Escola Estadual Indígena Ester Caldeira Cardoso está situada na aldeia Kwata, e a Escola Estadual Indígena Laranjal é sediada na aldeia Laranjal, ambas na zona rural do município e atendem, dentre os públicos, indígenas aldeados.

As Ordens de Serviço para as revitalizações foram assinadas pelo governador Wilson Lima, pela secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, e pelo prefeito de Borba, Simão Peixoto.

